Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка також веде разом із Машею Єфросініною шоу "Дорослі дівчатка" на Ютубі. А цього разу Оля вирішила розповісти, як приворожити чоловіка за допомогою цигарки. Зірка пояснила, що треба курити так, щоб попіл не впав, тоді все вийде. Відео з інструкцією Полякова опублікувала у своєму ТікТок, потішивши українців.
"Новий випуск "Дорослих дівчаток" вирішили присвятити досить суперечливій темі ворожінням, приворотам і магії", - написала Полякова.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"а хто пам'ятає інший прикол... загадуєш ім'я, вдихаєш і дивишся на попіл, і за довжиною та формою повинен зрозуміти, "чи думає" про тебе хлопець";
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"Я думала що помада, коли пішов дим я очманіла";
"Було-було, я це вже й забула, а Оля досі пам'ятає слова";
"Іра розповідає мамі, що вона курила не просто так, а щоб приворожити".
Нагадаємо, Полякова зі старшою донькою влаштували магічний сеанс на втіху українцям
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