Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда также ведет вместе с Машей Ефросининой шоу "Взрослые девочки" на Ютубе. А в этот раз Оля решила рассказать, как приворожить мужчину при помощи сигареты. Звезда объяснила, что нужно курить так, чтобы пепел не упал, тогда все получится. Видео с инструкцией Полякова опубликовала в своем ТикТок, повеселив украинцев.

"Новый выпуск «Взрослых девочек» решили посвятить довольно противоречивой теме гаданиям, приворотам и магии", - написала Полякова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"а кто помнит другой прикол... загадываешь имя, вдыхаешь и смотришь на пепел, и по длине и форме должен понять, "думает ли" о тебе парень";

"Я думала что помада, когда пошел дым я обалдела";

"Было-было, я это уже и забыла, а Оля до сих пор помнит слова";

"Ира рассказывает маме, что она курила не просто так, а чтоб приворожить".

Напомним, Полякова со старшей дочкой устроили магический сеанс на потеху украинцам

А еще Politeka сообщала, что Полякова показала старшую дочь Машу, которая вернулась из Лондона с новым увлечением

Также Politeka писала, что продюсер Поляковой удивил откровением о нынешних заработках звезд



