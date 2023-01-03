Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, как они со старшей дочкой Машей проводили магический сеанс.
Как оказалось, дочь Оли на праздники вернулась из Лондона, где в этом году начала учится. Во время эфира мама и дочь устроили магический сеанс гадания. К слову, они обе специально принарядились к этому эфиру, надев черные элегантные шляпы. Однако, остальная одежда на них более обыденная и в спортивном стиле.
В подписи к публикации Полякова написала: "Магический эфир". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
"Оля молодец. И стадионы насобирает, и на картах погадает. Не пропадут девушки".
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"Так круто смотреть, когда мама и дочь на одной волне. Просто потрясающие".
"Я благодарю вас, вы находите силы и время, чтобы принести немного радости нам. В трудные времена это очень нужно".
"Я на одном дыхании смотрела эфир, вы молодцы, девушки".
"Не забудьте в следующий раз об овнах сказать".
"Спасибо вам".
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