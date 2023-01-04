На своїй сторінці в Instagram шоумен поділився добіркою найважливіших для нього архівних фото за минулий рік, зокрема з дружиною та двома дітьми.

"2022 трансформував не тільки власну особистість, мою родину, а й усю Україну. Здається, він змінив цілий світ. Глобально зрозумів за такий важкий рік, що родина на першому місці. Власне, так і було раніше, але тепер більш гостро відчув, що переживав не за себе, не за дім, а саме за родину. Найважчі моменти були на відстані від сім'ї - дружина залишалася вдома в моменти блекауту, поки працював у різних містах України. Ці переживання за сім'ю найстрашніші", — пише Олександр Педан.

Ведучий наголосив, що всі ми зробили тотальну переоцінку ставлення, до наших військових, а також до ДСНС, медиків, комунальних служб, енергетиків.

"Раніше ставилися до всіх благ, як до сталих звичайних речей. А тепер розуміємо, що за світлом стоїть величезна команда енергетиків, для порятунку людей наші ДСНС ризикують життями. Ковід показав, наскільки важливі медики. А цього року зрозуміли, наскільки незамінні наші військові. Я як батько 2 дітей хочу дуже ще подякувати всім освітянам, що тримають освітній форпост. Попри все працюють з дітками без світла, у сховищах. Давайте цінувати, не забувати та дякувати. Це найголовніші інсайти 2022 року", — додав Педан.

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