На своей странице в Instagram шоумен поделился подборкой важнейших для него архивных фото за прошлый год, в том числе с женой и двумя детьми.

"2022 год трансформировал не только собственную личность, мою семью, но и всю Украину. Кажется, он изменил целый мир. Глобально понял за такой тяжелый год, что семья на первом месте. Собственно, так и было раньше, но теперь более остро почувствовал, что переживал не за себя, не за дом, а именно за семью. Самые трудные моменты были на расстоянии от семьи - жена оставалась дома в моменты блекаута, пока работал в разных городах Украины. Эти переживания за семью самые страшные", - пишет Александр Педан.

Ведущий подчеркнул, что все мы сделали тотальную переоценку отношения к нашим военным, а также к ГСЧС, медикам, коммунальным службам, энергетикам.

"Раньше относились ко всем благам, как к устоявшимся обычным вещам. А теперь понимаем, что за светом стоит огромная команда энергетиков, для спасения людей наши ГСЧС рискуют жизнями. Ковид показал, насколько важны медики. А в этом году поняли, насколько незаменимы наши войска. Я как отец 2 детей хочу еще поблагодарить всех педагогов, которые держат образовательный форпост. Несмотря на все работают с детьми без света, в убежищах. Давайте ценить, не забывать и благодарить. Это самые главные инсайты 2022 года", — добавил Педан.

Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.