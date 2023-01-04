На своїй сторінці в Instagram ведуча з посилання на дані Головного управління розвідки розповіла, що росія готує нові наступальні операції: можуть піти з півночі чи зі сходу. «Захисники готові до будь-яких дій ворога», - підкреслюють в ГУР.

Російська армія знов наступатиме на Харків, щойно земля промерзне, вважає начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. На його думку, вони будуть погано озброєні та навчені: «Як казав генерал Залужний, нам доведеться вбити їх усіх».

"На фронті загинув Олег Юрченко, відомий майданівець і провідник українських ідей. Він був, зокрема, засновником в Києві фольк-студії «Правиця», через яку пройшли багато дітей, в тому числі мій син. В Олега залишилися п’ятеро дітей", — поділилася Марічка Падалко.

Напередодні обстріл росіянами Дружківки на Донеччині потрапив в прямий ефір французького телеканалу (відео 3). Мішенню для удару росіян стала місцева льодова арена «Альтаїр». Це база провідного українського хокейного клубу «Донбас», яка припинила свою роботу з початку війни (фото 4).

Також ведуча відзначила, що на росії проходять скорботні заходи через масову загибель мобілізованих в Макїївці. Обіцяють «помститися» (відео 8-9).

Неймовірну казку у Великій Британії влаштували для маленької киянки, відомої як «Амелія з бомбосховища». Вона заспівала ту саму пісню з мультика «Крижане серце», яку співала на початку війни на відомому відео, аж раптом до неї на сцену вийшли справжні Ельза і Анна, які співали ці ролі у діснеївській анімації. Оригінальну версію почали не зі слів “Let it go”, а українською - «все одно» (відео 1).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.