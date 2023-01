На своей странице в Instagram ведущая со ссылкой на данные Главного управления разведки рассказала, что россия готовит новые наступательные операции: могут пойти с севера или с востока. "Защитники готовы к любым действиям врага", - подчеркивают в ГУР.

Российская армия снова будет наступать на Харьков, как только земля промерзнет, ​​считает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. По его мнению, они будут плохо вооружены и обучены: "Как говорил генерал Залужный, нам придется убить их всех".

"На фронте погиб Олег Юрченко, известный майдановец и проводник украинских идей. Он был, в частности, основателем в Киеве фольк-студии «Правица», через которую прошли многие дети, в том числе мой сын. У Олега остались пятеро детей", - поделилась Маричка Падалко.

Накануне обстрел россиянами Дружковки в Донецкой области попал в прямой эфир французского телеканала (видео 3). Мишенью для удара россиян стала местная ледовая арена "Альтаир". Это база ведущего украинского хоккейного клуба «Донбасс», прекратившая свою работу с начала войны (фото 4).

Также ведущая отметила, что на россии проходят скорбные мероприятия из-за массовой гибели мобилизованных в Макеевке. Обещают «отомстить» (видео 8-9).

Невероятную сказку в Великобритании устроили для маленькой киевлянки, известной как «Амелия из бомбоубежища». Она спела ту же песню из мультика «Ледяное сердце», которую пела в начале войны на известном видео, и вдруг к ней на сцену вышли настоящие Эльза и Анна, которые пели эти роли в диснеевской анимации. Оригинальную версию начали не со слов Let it go, а на украинском - "все одно" (видео 1).

