На своей странице в Instagram ведущая со ссылкой на данные Главного управления разведки рассказала, что россия готовит новые наступательные операции: могут пойти с севера или с востока. "Защитники готовы к любым действиям врага", - подчеркивают в ГУР.
Российская армия снова будет наступать на Харьков, как только земля промерзнет, считает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. По его мнению, они будут плохо вооружены и обучены: "Как говорил генерал Залужный, нам придется убить их всех".
"На фронте погиб Олег Юрченко, известный майдановец и проводник украинских идей. Он был, в частности, основателем в Киеве фольк-студии «Правица», через которую прошли многие дети, в том числе мой сын. У Олега остались пятеро детей", - поделилась Маричка Падалко.
Накануне обстрел россиянами Дружковки в Донецкой области попал в прямой эфир французского телеканала (видео 3). Мишенью для удара россиян стала местная ледовая арена "Альтаир". Это база ведущего украинского хоккейного клуба «Донбасс», прекратившая свою работу с начала войны (фото 4).
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Нет ничего, но виновата Украина: журналист показал странное видео с участием коллаборантки
"Переобутые предатели": "Антитела" нарвались на критику после выступления в "Квартал 95"
Бобул неожиданно высказался о Софии Ротару после ее выступлений в рф: "Вне закона, как Пугачева"
Проведен древний ритуал: шаманы сказали дату окончания боев в Украине
Также ведущая отметила, что на россии проходят скорбные мероприятия из-за массовой гибели мобилизованных в Макеевке. Обещают «отомстить» (видео 8-9).
Невероятную сказку в Великобритании устроили для маленькой киевлянки, известной как «Амелия из бомбоубежища». Она спела ту же песню из мультика «Ледяное сердце», которую пела в начале войны на известном видео, и вдруг к ней на сцену вышли настоящие Эльза и Анна, которые пели эти роли в диснеевской анимации. Оригинальную версию начали не со слов Let it go, а на украинском - "все одно" (видео 1).
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.