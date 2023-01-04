Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська продовжує допомагати українцям тримати себе в формі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова показала кілька вправ для залізного пресу та міцних сідниць.

"Вітаю в новому незламному, мої любі! Знов і знов активно розпочинаємо новий день! Попри всі тривоги та негаразди продовжуємо підтримувати свій моральний стан та фізичну форму, адже здоров’я важливе. Сьогодні зробимо акцент на м’язах живота та сідницях. Плаский прокачаний животик та пружні сідничні м’язи досить реально мати навіть в домашніх умовах. Варто лише усвідомити, що будь-який результат залежить від наших дій чи бездіяльності: отже, працюєш -> маєш, НЕ працюєш -> НЕ маєш", — пише Марина Боржемська.

Що ж до сідничних м’язів, то це, за словами зірки "Зважені та щасливі", не лише краса, але й здоров’я попереку, а також тазостегнових і колінних суглобів, адже пропрацьовані м’язи сідниць беруть на себе добру частку навантаження.

"Запропонований у відео комплекс вправ достатньо виконувати 3-4 рази на тиждень та / або включати його у свій систематичний тренувальний процес, щоб вже через деякий час побачити результат докладених зусиль. Виконання таких вправ ніколи не буде зайвим, адже жоден з нас не скаржиться на те, що має аж надто рельєфний животик -> навіть коли він ідеальний, завжди хочеться пропрацювати ще і ще", — додала тренерка.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.