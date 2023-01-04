В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова показала несколько упражнений для железного пресса и крепких ягодиц.

"Приветствую в новом несокрушимом, мои дорогие! Снова и снова активно начинаем новый день! Несмотря на все тревоги и невзгоды продолжаем поддерживать свое моральное состояние и физическую форму, ведь здоровье важно. Сегодня сделаем акцент на мышцах живота и ягодицах. Плоский прокачанный животик и упругие ягодичные мышцы достаточно реально иметь даже в домашних условиях. Стоит только осознать, что любой результат зависит от наших действий или бездействия: значит, работаешь -> имеешь, НЕ работаешь -> не имеешь", - пишет Марина Боржемская.

Что касается ягодичных мышц, то это, по словам звезды "Зважені та щасливі", не только красота, но и здоровье поясницы, а также тазобедренных и коленных суставов, ведь проработанные ягодичные мышцы берут на себя хорошую долю нагрузки.

"Предложенный в видео комплекс упражнений достаточно выполнять 3-4 раза в неделю и/или включать его в свой систематический тренировочный процесс, чтобы уже через некоторое время увидеть результат приложенных усилий. Выполнение таких упражнений никогда не будет лишним, ведь ни один из нас не жалуется на то, что имеет слишком рельефный животик -> даже когда он идеален, всегда хочется проработать еще и еще", — добавила тренер.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.