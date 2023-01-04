Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав кумедний кадр та розповів, що знайшов пару для телезірки Лесі Нікітюк.

На новій фотографії Григорій зображений разом із Лесею Нікітюк та відомий співаком SHUMEI (Олег Шумей). Схоже, знімок був зроблений у залаштунку якогось заходу, бо все на ньому при повному параді. Так, Леся позує у розкішній приталеній сукні ніжно-жовтого відтінку, яка гарно підкреслила її стрункі форми. А Григорій на фото у стильному сірому костюмі з білою сорочкою та метеликом.

У підписі до публікації Решетник написав: "Знайшов нових «Холостяка» та «Холостячку»". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:

"Це неймовірно класні люди! Леся просто кохання".

"Ну, значить, я йду на холостяка".

"Леся зможе не приколюватися з претендентів?"

"Сподіваюся на Лесю в ролі холостячки".

"Це неймовірно".

"Нікітюк доплачуватимете за шалений попит і за перегляди! Це буде стовідсотково креативне та непередбачуване шоу".

"Холостячка буде розривом".

"Не розумію, як Ле буде холостячкою? Це буде начебто гумор-шоу "Холостячка"?".

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