Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил забавный кадр и рассказал, что нашел пару для телезвезды Леси Никитюк.
На новой фотографии Григорий запечатлен вместе с Лесей Никитюк и известный певцом SHUMEI (Олег Шумей). Похоже снимок был сделан в закулисье какого-то мероприятия, так как все на нем при полном параде. Так, Леся позирует в роскошном приталенном платье нежно-желтого оттенка, которое красиво подчеркнуло ее стройные формы. А Григорий на фото в стильном сером костюме с белой рубашкой и бабочкой.
В подписи к публикации Решетник написал: "Нашел новых «Холостяка» и «Холостячку»". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего:
"Это невероятно классные люди! Леся просто любовь".
"Ну значит я иду на холостяка".
"Леся сможет не прикалываться с претендентов?".
"Надеюсь на Лесю в роли холостячки".
"Это невероятно".
"Никитюк будете доплачивать за безумный спрос и за просмотры! Это будет стопроцентно креативное и непредсказуемое шоу".
"Холостячка будет разрыв".
"Не понимаю, как Ле будет холостячкой? Это будет вроде юмор-шоу "Холостячка"?".
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