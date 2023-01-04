Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила фото місячного гало над своїм домом.

"Це дивовижне явище природи зараз просто у мене над головою. Місячне Гало - особливе! Що воно пророкує? Про що попереджає? Є багато прикмет і розмов щодо цього явища. Кожен обирає, що йому ближче. У що йому хочеться вірити, а що розум або серце не приймає, як себе не переконуй. Кажуть, що Місячне Гало - це фатальний знак для тих, хто розпочав війну, пішов в похід на загарбання, рушив за легким трофеєм. Місячний німб пророкує горе-воякам м*скалям неминучу поразку та трагічний кінець", — пише Руслана Лижичко.

Вона спробувала розтлумачити, про що "говорить" гало.

"Місяць над Україною говорить ка*апам: “Вам кранти, орки! Валіть додому, ще не пізно”. Дуже яскраво та далековидно. Українцям Місячне Гало каже: “Якщо у вас був важкий період та недоля, то він минає. Попереду великі зміни на краще. Не одразу. Але ось вам прикмета і небесний знак. Беріть до уваги та працюйте в потрібному напрямку”, — додала співачка.

Руслана також наголосила, що якщо ця прикмета князям київським пророкувала перемогу над загарбниками, то й нам простим українцям подарує ще більше віри та наснаги у невідворотну перемогу над ворогом.

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.