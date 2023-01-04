В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила фото лунного гало над своим домом.

«Это удивительное явление природы сейчас прямо у меня над головой. Лунное Гало – особое! Что оно предсказывает? О чем предупреждает? Есть много примет и разговоров по этому явлению. Каждый выбирает, что ему поближе. Во что ему хочется верить, а что разум или сердце не принимает, как себя не убеждай. Говорят, что Лунное Гало – это роковой знак для тех, кто начал войну, пошел в поход на захват, двинулся за легким трофеем. Месячный нимб предсказывает горе-воинам м*скалям неизбежное поражение и трагический конец", — пишет Руслана Лыжичко.

Она попыталась разъяснить, о чем "говорит" гало.

"Луна над Украиной говорит ка*апам: "Вам кранты, орки! Валите домой, еще не поздно". Очень ярко и далековидно. Украинцам Лунное Гало говорит: "Если у вас был тяжелый период и несчастье, то он проходит. Впереди большие изменения к лучшему. Не сразу. Но вот вам примета и небесный знак. Принимайте во внимание и работайте в нужном направлении", - добавила певица.

Руслана также подчеркнула, что если эта примета князьям киевским предсказывала победу над захватчиками, то и нам простым украинцам подарит еще больше веры и воодушевления в неотвратимую победу над врагом.

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.