Раніше в Мережі з'явилося відео, зроблене на корпоративі в Дубаї, де Валерій Меладзе відповів на вітання від шанувальника "Слава Україні", сказавши "Героям слава". Після цього росіяни звинуватили співака в зраді рф, зазвучали вимоги позбавити його не лише всіх нагород, а й громадянства.

Після цього Меладзе поспішив виправдатися перед пропагандистами. Він не став засуджувати російську агресію, а війну назвав "конфліктом" і "антагонізмом".

На своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч жорстко прокоментував таку заяву артиста.

"Бути Валєрою Меладзе, це називати війну Конфліктом, Антагонізмом чи навіть спецоперацією. Я, як і Валєра, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто є не тим, ким хоче здаватися. Валєра- найссиклівіший грузин, якого я знаю", — написав інтерв'юер.

У сторіс Анатолій Анатоліч уточнив свою позицію та пояснив, чому більше не слухатиме пісні Валерія Меладзе.

"Я не представник влади і не вимагаю забрати регалії у Меладзе. Хай воно з ним буде на все життя. Я лише висловлюю свою думку. Можливо, хтось мої думки зі мною розділяє, а хтось вважає мене негідником, чи ще кимось. І це теж думка. Хай вона з вами лишасться. Але повторююся. Мовчання зірок такого масштабу, котрих знають в кожному мухосранську росії, це ще один плюсик в велику брехню під назвою "Всьо не так однозначно", — додав ведучий.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.