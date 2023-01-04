Ранее в Сети появилось видео, сделанное на корпоративе в Дубае, где Валерий Меладзе ответил на приветствие от поклонника "Слава Украине", сказав "Героям слава". После этого россияне обвинили певца в измене рф, зазвучали требования лишить его не только всех наград, но и гражданства.

После этого Меладзе поспешил оправдаться перед пропагандистами. Он не стал осуждать российскую агрессию, а войну назвал "конфликтом" и "антагонизмом".

На своей странице в Instagram Анатолий Анатолич жестко прокомментировал такое заявление артиста.

"Быть Валерой Меладзе, это называть войну Конфликтом, Антагонизмом или даже спецоперацией. Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто не является тем, кем хочет казаться. Валера - самый ссыкливый грузин, которого я знаю", - написал интервьюер.

В сторис Анатолий Анатолич уточнил свою позицию и объяснил, почему больше не будет слушать песни Валерия Меладзе.

"Я не представитель власти и не требую забрать регалии у Меладзе. Пусть оно с ним будет на всю жизнь. Я только выражаю свое мнение. Возможно, кто-то мои мысли со мной разделяет, а кто-то считает меня подлецом или еще кем-то. И это тоже мнение. Пусть оно с вами останется. Но повторяюсь. Молчание звезд такого масштаба, которых знают в каждом мухосранске россии, это еще один плюсик в большую ложь под названием "Все не так однозначно", - добавил ведущий.

Напомним, Анатолий Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.