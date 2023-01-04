На своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри руйнувань Палацу «Україна» в Києві внаслідок ракетної атаки окупантів.

"31 грудня, коли на всіх концертних майданчиках світу проходять новорічні концерти, країна терорист завдала ракетного удару, що наніс значні руйнування головній сцені нашої країни Палацу «Україна». Страшні кадри понівеченого Палацу в перші години облетіла весь світ та не залишила байдужим нікого, адже щороку концертний зал збирав тисячі гостей та виконавців у своїх стінах", — написала Наталія Могилевська під відео.

Співачка закликала українців робити благодійні внески для відновлення Палацу.

"100 унікальних вітражних вікон та 259 розбитих склопакетів в офісній частині будівлі, що потребують термінової заміни. Через ракетний терор були пошкоджені меблі та офісна техніка, внутрішнє оздоблення та автомобілі, гримерні кімнати та арт фойє. Більшість кабінетів співробітників знаходяться зараз «на подвір’ї» і щоб мінімізувати негативний вплив на майно Палацу, якомога швидше необхідно встановити тимчасові засоби захисту як то армована плівка та ОСБ, щоб включити опалення та переходити до капітальної відбудови будівлі", — повідомила артистка.

Нагадаємо, Наталія Могилевська нарвалася на критику, похвалившись своїм домашнім виглядом.

Також Politeka писала, що Могилевська похвалилася незвичайною прикрасою, фото.

Як Politeka повідомляла, Кондратюк згадав, як дратувала поведінка Наталії Могилевської під час спільної роботи.