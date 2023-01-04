На своей странице в Instagram артистка показала кадры разрушений Дворца «Украина» в Киеве в результате ракетной атаки оккупантов.

"31 декабря, когда на всех концертных площадках мира проходят новогодние концерты, страна террорист нанесла ракетный удар, нанесший значительные разрушения главной сцене нашей страны Дворцу «Украина». Страшные кадры изуродованного Дворца в первые часы облетели весь мир и не оставили равнодушным никого, ведь ежегодно концертный зал собирал тысячи гостей и исполнителей в своих стенах", - написала Наталья Могилевская под видео.

Певица призвала украинцев вносить благотворительные взносы для восстановления Дворца.

"100 уникальных витражных окон и 259 разбитых стеклопакетов в офисной части здания, требующих срочной замены. Из-за ракетного террора была повреждена мебель и офисная техника, внутренняя отделка и автомобили, гримерные комнаты и арт фойе. Большинство кабинетов сотрудников находятся сейчас «во дворе» и чтобы минимизировать негативное влияние на имущество Дворца, как можно скорее необходимо установить временные средства защиты как армированная пленка и ОСБ, чтобы включить отопление и переходить к капитальному восстановлению здания", — сообщила артистка.

Напомним, Наталья Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

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Как Politeka сообщала, Кондратюк вспомнил, как бесило поведение Натальи Могилевской во время совместной работы.