Українська акторка, переможниця "Танців з зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про один зі своїх секретів схуднення.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка пояснила, що з молочних продуктів варто вживати при жироспалюванні.

"Молочні продукти не рекомендуються при жироспаленні, тому що вони містять велику кількість калорій, жиру та холестерину та лактозу (молочний цукор), які можуть уповільнювати процес схуднення. Йогурти також містять прості цукри та підсилювачі смаку, які можуть призводити до підвищення рівня глюкози в крові, що може ускладнити схуднення", — пише Ксенія Мішина.

За її словами, люди з непереносимістю лактози повинні уникати вживання молока та молочних продуктів, щоб уникнути неприємних симптомів, таких як біль у животі, діарея та гази.

"Непереносимість лактози - це неможливість організму перетравлювати лактозу, один з основних компонентів молока та молочних продуктів. Це може бути вроджена непереносимість лактози або набута. Вроджена - це рідкісне захворювання, що виникає внаслідок відсутності певного ферменту, відповідального за травлення лактози. Набута - може виникнути внаслідок запалення кишківника або після перенесених інфекцій/дисбактеріоз", — пояснила акторка.

При відсутності непереносимості рекомендується вживати сир (творог).

"Він містить велику кількість білка, який необхідний для будівництва м'язів та підтримки їхнього тонусу. Білки також допомагають прискорити метаболізм та підтримують процес жироспалювання. Сир також містить вітаміни та мінерали, такі як кальцій, фосфор та залізо, які необхідні для здорової роботи організму. Важливо вибирати низькожирний варіант сиру (3-5%) та вживати його з помірністю, щоб не перевантажувати організм зайвими калоріями", — наголосила Ксенія Мішина.

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