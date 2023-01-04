Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала об одном из своих секретов похудения.

В сторис на своей странице в Instagram звезда объяснила, что из молочных продуктов следует употреблять при жиросжигании.

"Молочные продукты не рекомендуются при жиросжигании, так как они содержат большое количество калорий, жира и холестерина и лактозу (молочный сахар), которые могут замедлять процесс похудения. Йогурты также содержат простые сахара и усилители вкуса, которые могут приводить к повышению уровня глюкозы в крови, что может осложнить похудение", - пишет Ксения Мишина.

По ее словам, люди с непереносимостью лактозы должны избегать употребления молока и молочных продуктов во избежание неприятных симптомов, таких как боль в животе, диарея и газы.

"Непереносимость лактозы – это невозможность организма переваривать лактозу, один из основных компонентов молока и молочных продуктов. Это может быть врожденная непереносимость лактозы или приобретенная. Врожденная – это редкое заболевание, возникающее вследствие отсутствия определенного фермента, ответственного за пищеварение лактозы. Приобретенная - может возникать в результате воспаления кишечника или после перенесенных инфекций/дисбактериоза", — объяснила актриса.

При отсутствии непереносимости рекомендуется употреблять творог.

"Он содержит большое количество белка, который необходим для строительства мышц и поддержки их тонуса. Белки также помогают ускорить метаболизм и поддерживают процесс жиросжигания. Творог также содержит витамины и минералы, такие как кальций, фосфор и железо, которые необходимы для здоровой работы организма. Важно выбирать низкожирный вариант творога (3-5%) и употреблять его с умеренностью, чтобы не перегружать организм лишними калориями", - подчеркнула Ксения Мишина.

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