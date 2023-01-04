Популярна українська артистка Тіна Кароль у витонченій сукні показала не лише образ, що інтригує перед фанатами.

Відома співачка Тіна Кароль щодня спілкується з шанувальниками активніше, ніж зазвичай, і вражає аудиторію. Вона показує кадри з концертів, показує домашні образи та отримує багато компліментів.

Цього разу Кароль постала у витонченому вбранні – сукня металік з паєток з акуратним вирізом під бюстом. Яскравий макіяж, звичайне укладання та акцент на фігурі сподобався фанатам.

«Вільні. Нескорені

Ми будуєм нових себе

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Вільні. Нескорені

Ми руйнуємо рабство в собі

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі» - пишет Тина под роликом.

У мережі реагують на пост зірки:

«Краща ❤️; Незламні українці були, є і будуть завжди 🥰😘❤; Така пісня, що надихає! Дуже шикарний виступ, ефект, прапор, щось шикарне! Гордість 🇺🇦

Неймовірне виконання 🔥; 💙Слава української непокореної нації!🇺🇦; З Новим роком 🎄🍾; Обов'язково заспіваємо на Майдані Незалежності після перемоги

вільна 🫶🏻; Дуже сумуємо за концертами 😢; Чудовий трек!!!! Було неймовірно перебувати в залі та відчувати силу кожного рядка пісні 🔥».

Кароль продовжує виступати на своїх концертах, організованих на підтримку українців. Також зірка намагається звернути увагу на ситуацію в країні та з недавніх пір ділиться історіями з особистого життя.

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