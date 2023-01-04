Відома співачка Тіна Кароль щодня спілкується з шанувальниками активніше, ніж зазвичай, і вражає аудиторію. Вона показує кадри з концертів, показує домашні образи та отримує багато компліментів.
Цього разу Кароль постала у витонченому вбранні – сукня металік з паєток з акуратним вирізом під бюстом. Яскравий макіяж, звичайне укладання та акцент на фігурі сподобався фанатам.
«Вільні. Нескорені
Ми будуєм нових себе
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Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Вільні. Нескорені
Ми руйнуємо рабство в собі
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі» - пишет Тина под роликом.
У мережі реагують на пост зірки:
«Краща ❤️; Незламні українці були, є і будуть завжди 🥰😘❤; Така пісня, що надихає! Дуже шикарний виступ, ефект, прапор, щось шикарне! Гордість 🇺🇦
Неймовірне виконання 🔥; 💙Слава української непокореної нації!🇺🇦; З Новим роком 🎄🍾; Обов'язково заспіваємо на Майдані Незалежності після перемоги
вільна 🫶🏻; Дуже сумуємо за концертами 😢; Чудовий трек!!!! Було неймовірно перебувати в залі та відчувати силу кожного рядка пісні 🔥».
Кароль продовжує виступати на своїх концертах, організованих на підтримку українців. Також зірка намагається звернути увагу на ситуацію в країні та з недавніх пір ділиться історіями з особистого життя.
Нагадаємо, кума Лорак Подкопаєва звернулася до українців із Америки.
Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Вітвіцька показала щеня, яке осоромилося в прямому ефірі.
Також Politeka писала, що Саніна із The Hardkiss довела до сліз, виконавши свій хіт у новорічну ніч.