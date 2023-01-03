Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила закулисные кадры со съемок новогоднего эфира.

Так, на новых фото Соломия позирует в роскошной черной вышиванке с оригинальным узором, ее волосы аккуратно уложены, а на лице красивый макияж и сияющая улыбка. На одном из кадров телезвезда держит на руках уже заметно подросшую собаку. Этого щенка "Пуговку" зрители помнят по конфузу в прямом эфире телемарафона, когда собака напудила прямо на столе, за которым сидели ведущие.

По словам Витвицкой, теперь собака отзывается на другу кличку и уже почти привыкла к камерам: "Новогодний эфир @1plus1_ua был трогательным и наполненным классными гостями. С @s_hrynchuk @nataliostrovska даже успели сделать селфи в 2022. Узнаете "Пуговку", что напудила как-то в нашем эфире? Щенок вырос, теперь отзывается на "Ярда", и девочка почти привыкла к камерам".

Также Соломия рассказала о новогоднем эфире: "А еще увиделись @yemelyanov_serg и @wbt.nosov за несколько часов до нового года. Мы с Сергеем продавали его паралимпийскую золотую медаль в начале полномасштабного вторжения, чтобы приобрести необходимые для наших заемщиков вещи. Владимир купил медаль и решил оставить чемпиону. И, наконец, мы все встретились в праздничном эфире. А еще @evgenykhmara и @seleznov_drummer вживую заиграли саундтрек 2022 прямо в студии @tsnua. И еще было много интересных и вдохновляющих историй".

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