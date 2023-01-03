Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадрами со своего выступления в рамках праздничного концерта, который показывали в новогоднюю ночь.
Как оказалось, этот концерт снимали в киевском метро, чтобы зрители и артисты были в безопасности на случай воздушных тревог. В праздничном концерте принимали участие украинские артисты, среди которых была и Санина. Примечательно, что здесь она выступала без своего рок-коллектива, а одна на сцене с пианино. В видео можно увидеть, что Юля пронзительно исполнила свой трогательный хит "Обійми", который в военное время зазвучал совершенно по другому.
В подписи к публикации Санина написала: "Я желаю, чтобы в новом году все те, кого вы так сильно любите, были в безопасности… в ваших объятиях". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Как это мощно".
"Любимая".
"Это было прекрасно, этот голос".
"Магнетическое выступление! Я не могла отвести глаз".
"Юленька, с новым годом и храни вас Бог!".
"В наушниках слушать прямо до мурашек".
"Пронзительно до глубины".
"Невероятно".
"Красиво".
"Любимая песня! В самое сердце! Спасибо, Юля! Это прекрасно!".
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