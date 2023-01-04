Известная певица Тина Кароль каждый день общается с поклонниками активнее, чем обычно и впечатляет аудиторию. Она показывает кадры с концертов, показывает домашние образы и получает много комплиментов.
В этот раз Кароль предстала в изящном наряде – платье металлик из пайеток с аккуратным вырезом под бюстом. Яркий макияж, обычная укладка и акцент на фигуре понравился фанатам.
«Вільні. Нескорені
Ми будуєм нових себе
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Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Вільні. Нескорені
Ми руйнуємо рабство в собі
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі» - пишет Тина под роликом.
В сети реагируют на пост звезды:
«Лучшая❤️; Несокрушимые украинцы были, есть и будут всегда 🥰😘❤; Такая вдохновляющая песня! Очень шикарное выступление, эффект, флаг, то что-то шикарное! Гордость 🇺🇦
Невероятное исполнение🔥; 💙Слава украинской непокоренной нации!🇺🇦; С Новым годом🎄🍾; Обязательно споем на Майдане Незалежности после победы
свободна 🫶🏻; Очень скучаем по концертам😢; Великолепный трек!!!!Было невероятно находиться в зале и ощущать силу каждой строчки песни🔥».
Кароль продолжает выступать на своих концертах, организованных в поддержку украинцев. Также звезда старается обратить внимание на ситуацию в стране и с недавних пор делится историями из личной жизни.
Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.
Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Витвицкая показала подросшего щенка, который оконфузился в прямом эфире.
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