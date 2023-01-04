Популярная украинская артистка Тина Кароль в изящном платье показала не только интригующий образ перед фанатами.

Известная певица Тина Кароль каждый день общается с поклонниками активнее, чем обычно и впечатляет аудиторию. Она показывает кадры с концертов, показывает домашние образы и получает много комплиментов.

В этот раз Кароль предстала в изящном наряде – платье металлик из пайеток с аккуратным вырезом под бюстом. Яркий макияж, обычная укладка и акцент на фигуре понравился фанатам.

«Вільні. Нескорені

Ми будуєм нових себе

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Вільні. Нескорені

Ми руйнуємо рабство в собі

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі» - пишет Тина под роликом.

В сети реагируют на пост звезды:

«Лучшая❤️; Несокрушимые украинцы были, есть и будут всегда 🥰😘❤; Такая вдохновляющая песня! Очень шикарное выступление, эффект, флаг, то что-то шикарное! Гордость 🇺🇦

Невероятное исполнение🔥; 💙Слава украинской непокоренной нации!🇺🇦; С Новым годом🎄🍾; Обязательно споем на Майдане Незалежности после победы

свободна 🫶🏻; Очень скучаем по концертам😢; Великолепный трек!!!!Было невероятно находиться в зале и ощущать силу каждой строчки песни🔥».

Кароль продолжает выступать на своих концертах, организованных в поддержку украинцев. Также звезда старается обратить внимание на ситуацию в стране и с недавних пор делится историями из личной жизни.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

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