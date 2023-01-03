Популярная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка и кума Ани Лорак Лилия Подкопаева, которая замужем за американским бизнесменом и помимо старших детей воспитывает маленькую дочь, рожденную во втором браке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда спорта выложила милое фото и обратилась к украинцам с новогодним поздравлением.

Как видно, Лилия показала снимок, на котором она запечатлена в просторном светлом зале. Перед камерой она появилась в сдержанном черно-белом наряде, а на ее руке часы с ярим акцентом – на них изображение сине-желтого украинского флага. Волосы гимнастки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Подкопаева написала трогательно обращение: "Друзья, поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в следующем году с нами произошло то же чудо, о котором мы все так мечтаем. Хотя у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что доставляет нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания и встречи!".

Напомним, "Мы боремся, воюем и живем": Боржемская из "Зважені та щасливі" показала, как подросли ее дети от Узелкова.

Как сообщала Politeka, "Нам не нужно чудо": звезда "1+1" Мазур обратилась к украинцам и дала напутствие на новый год.

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