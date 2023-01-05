Відома співачка Тіна Кароль цього разу чесно показала шанувальникам, як почався її ранок. У Телеграм-каналі артистка поділилася кількома кадрами зі свого повсякденного життя.

Артистка представила два фото, на яких постала без макіяжу та вразила шанувальників красою. Також Тіна показала, чим сьогодні снідала. Так, ранок артистки почався із сирників та свіжоспеченого хліба.

«Свої ритуали потрібно не змінювати, щоб не сталося2, - написала Тіна.

У мережі відреагували:

«Найкраща 💞; Красуня; Така класна 😍🫠; смачного); Котя 🥺; Повернулася наша красуня;

Смачного; Смачного; Усього тобі смачного ❤️; Смачного❤️;

Аааа, яка ж ви красуня ❤️; Опааа сирники, я теж готувала; Так, без штукатурки блякла 😄; Шо робить з людьми гримм 🙈».

В Інстаграм сама Кароль поділилася цікавим уривком з концерту, привертаючи увагу до свого елегантного образу з чорною сукнею.

"Прийшли своїх 5 перших нинішніх смайлів" - несподівано написала Кароль.

У мережі почали ділитися смайлами, як просила артистка, але й звернули увагу на те, як вона виглядає, а також зробили кілька компліментів.

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