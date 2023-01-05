Известная певица Тина Кароль в этот раз честно показала поклонникам, как началось ее утро. В Телеграм-канале артистка поделилась несколькими кадрами из своей повседневной жизни.
Артистка представила два фото, на которых предстала без макияжа и впечатлила поклонников красотой. Также Тина показала, чем сегодня завтракала. Так, утро артистки началось с сырников и свежевыпеченного хлеба.
«Свои ритуалы нужно не менять, чтобы не произошло2, — написала Тина.
В сети отреагировали:
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«Лучшая 💞; Красотка; Такая классная😍🫠; приятного тебе аппетита); Котя🥺; Вернулась наша красавица;
Приятного тебе аппетита; Приятного тебе аппетита; Всего тебе вкусного ❤️; Вкусного❤️;
Аааа, какая же вы красавица ❤️; Опааа сырники, я тоже готовила; Да, без штукатурки блеклая😄; Шо делает с людьми гримм🙈».
В Инстаграм сама Кароль поделилась интересным отрывком с концерта, привлекая внимание к своему элегантному образу с черным платьем.
«Пришли своих 5 первых нынешних смайлов» - неожиданно написала Кароль.
В сети принялись делиться смайлами, как просила артистка, но и обратили внимание на то, как она выглядит, а также сделали пару комплиментов.
Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.
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