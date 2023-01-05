Популярная украинская артистка Тина Кароль поделилась кадром, на котором позировала в естественном виде.

Известная певица Тина Кароль в этот раз честно показала поклонникам, как началось ее утро. В Телеграм-канале артистка поделилась несколькими кадрами из своей повседневной жизни.

Артистка представила два фото, на которых предстала без макияжа и впечатлила поклонников красотой. Также Тина показала, чем сегодня завтракала. Так, утро артистки началось с сырников и свежевыпеченного хлеба.

«Свои ритуалы нужно не менять, чтобы не произошло2, — написала Тина.

В сети отреагировали:

«Лучшая 💞; Красотка; Такая классная😍🫠; приятного тебе аппетита); Котя🥺; Вернулась наша красавица;

Приятного тебе аппетита; Приятного тебе аппетита; Всего тебе вкусного ❤️; Вкусного❤️;

Аааа, какая же вы красавица ❤️; Опааа сырники, я тоже готовила; Да, без штукатурки блеклая😄; Шо делает с людьми гримм🙈».

В Инстаграм сама Кароль поделилась интересным отрывком с концерта, привлекая внимание к своему элегантному образу с черным платьем.

«Пришли своих 5 первых нынешних смайлов» - неожиданно написала Кароль.

В сети принялись делиться смайлами, как просила артистка, но и обратили внимание на то, как она выглядит, а также сделали пару комплиментов.

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