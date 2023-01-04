Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, як можна тренуватися і вдома.

Так, цього разу знаменита актриса показала в Сторі, як можна тренуватися і вдома з користю, коли немає можливості вирушити до спортзалу. За словами Мішиної, у такому разі, вдома всі кошти хороші.

Оскільки Ксенія захоплена доглядом за собою та способами впорядкування, вона часто показує їх в Інстаграм. Ксенія ділиться рецептами для схуднення, говорить про тренування, духовні практики і в цілому про свої методи.

На цей раз вона показала, що робить вдома, коли не було можливості потренуватися повноцінно у спортзалі.

"Коли не вийшло піти до спортзали. Включається фантазія вдома" - показала Мішина.

Також Мішина розповіла про один зі своїх секретів схуднення. У сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка пояснила, що з молочних продуктів слід вживати при жироспаленні.

"Молочні продукти не рекомендуються при жироспаленні, оскільки вони містять велику кількість калорій, жиру та холестерину та лактозу (молочний цукор)", - пише Ксенія Мішина.

За її словами, люди з непереносимістю лактози повинні уникати вживання молока та молочних продуктів, щоб уникнути неприємних симптомів, таких як біль у животі, діарея та гази.

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