Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, как можно тренироваться и дома.

Так, в этот раз знаменитая актриса показала в Стори, как можно тренироваться и дома с пользой, когда нет возможности отправиться в спортзал. По словам Мишиной, в таком случае, дома все средства хороши.

Поскольку Ксения увлечена уходом за собой и способами приведения себя в порядок, она часто показывает их в Инстаграм. Ксения делится рецептами для похудения, говорит о тренировках, духовных практиках и в целом о своих методах.

В этот раз она показала, что делает дома, когда не было возможности потренироваться полноценно в спортзале.

"Когда не вышло пойти в спортзал. Включается фантазия дома" - показала Мишина.

Также Мишина рассказала об одном из своих секретов похудения. В сторис на своей странице в Instagram звезда объяснила, что из молочных продуктов следует употреблять при жиросжигании.

"Молочные продукты не рекомендуются при жиросжигании, так как они содержат большое количество калорий, жира и холестерина и лактозу (молочный сахар)", - пишет Ксения Мишина.

По ее словам, люди с непереносимостью лактозы должны избегать употребления молока и молочных продуктов во избежание неприятных симптомов, таких как боль в животе, диарея и газы.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.