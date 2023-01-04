Дружина продюсера "Квартал 95" та популярна українська актриса Ганна Саліванчук цього разу поділилася, як відпочивається із захворілими дітьми. Вирушивши на курорт розслабитися з близькими, артистці довелося багато часу проводити з маленькими синами.
Через хворобу, за словами Саліванчука, виспатися було складно, але вона встигла трохи порелаксувати та поніжитися біля басейну. Також, показуючи типові будні мами, Анна поділилася думкою:
«У хлопчика температура не падає, але грав добре, тільки їсти не хоче.
Глібу Карпатський Санта приніс стовпчик, але Микита забирає. Тепер я розумію вислів: що є у старшого, точно треба молодшому» - пише Ганна.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Готуйтеся до сильних морозів: в Україну мчить циклон, погода різко зміниться
Меладзе після скандалу хльостко відповів російським пропагандистам: "Я готовий ..."
Немає нічого, але винна Україна: журналіст показав дивне відео за участю колаборантки
Проведено давній ритуал: шамани сказали дату закінчення боїв в Україні
Ганна вирішила відзначити Новий рік без тривог і турбот, щоб разом з нею відпочили і двоє маленьких синів.
Втім, за словами Саліванчук, те, що відбувається в країні, її часто турбувало, сама вона нервувала, а діти захворіли.
Після цього Ганна вирішила поділитися, як упорядковує емоційний стан - відпочиває на пляжі, проводить час з дітьми і радіє мирному дню.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.