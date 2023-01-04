Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла, як іноді важко відпочивати.

Дружина продюсера "Квартал 95" та популярна українська актриса Ганна Саліванчук цього разу поділилася, як відпочивається із захворілими дітьми. Вирушивши на курорт розслабитися з близькими, артистці довелося багато часу проводити з маленькими синами.

Через хворобу, за словами Саліванчука, виспатися було складно, але вона встигла трохи порелаксувати та поніжитися біля басейну. Також, показуючи типові будні мами, Анна поділилася думкою:

«У хлопчика температура не падає, але грав добре, тільки їсти не хоче.

Глібу Карпатський Санта приніс стовпчик, але Микита забирає. Тепер я розумію вислів: що є у старшого, точно треба молодшому» - пише Ганна.

Ганна вирішила відзначити Новий рік без тривог і турбот, щоб разом з нею відпочили і двоє маленьких синів.

Втім, за словами Саліванчук, те, що відбувається в країні, її часто турбувало, сама вона нервувала, а діти захворіли.

Після цього Ганна вирішила поділитися, як упорядковує емоційний стан - відпочиває на пляжі, проводить час з дітьми і радіє мирному дню.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.