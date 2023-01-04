Супруга продюсера "Квартал 95" и популярная украинская актриса Анна Саливанчук в этот раз поделилась, как отдыхается с заболевшими детьми. Отправившись на курорт расслабиться с близкими, артистке пришлось большую часть времени проводить с маленькими сыновьями.
Из-за болезни, по словам Саливанчук, выспаться было сложно, но она успела немного порелаксировать и понежиться у бассейна. Также, показывая типичные будни мамы, Анна поделилась мнением:
«У мальчика температура не падает, но игрался хорошо, только есть не хочет.
Глебу Карпатский Санта принес колонку, но Никита забирает. Теперь я понимаю выражение: что есть у старшего, точно надо младшему» - пишет Анна.
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Анна решила отметить Новый год без тревог и забот, чтобы вместе с ней отдохнули и два маленьких сына.
Впрочем, по словам Саливанчук, происходящее в стране ее часто беспокоило, сама она нервничала, а дети приболели.
После этого Анна решила поделиться, как приводит эмоциональное состояние в порядок - отдыхает на пляже, проводит время с детьми и радуется мирному дню.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.