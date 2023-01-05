Популярна українська актриса Ганна Саліванчук відповіла на запитання: що робити вдома, коли немає світла? У артистки поцікавилися про одну з найболючіших тем.

«Відключення світла, це не привід засмучуватися 😉 Адже ми українці, а значить — незламні 💪 ТЕТ запитав у твоїх улюблених зірок, чим вони займаються при відключенні світла. Першою на це запитання відповідає акторка Ганна Саліванчук 👆» - сказано в описі.

Ганна висловила свою думку:

Що робити вдома, коли немає світла з дітьми? Найкращий лайфхак – мати добрих сусідів. Брати пляшечку шампанського та йти до них. Обов'язково у них також мають бути діти. Тоді вони зайняті ліхтариками, іграшками, малюванням.

Але якщо чесно, можна грати у багато ігор – ніхто не сидить у гаджетах, вибирати різні розваги. У вас так є більше часу разом, ніж коли є світло», - ділиться Саліванчук.

Ганна Саліванчук є популярною українською актрисою, яка виховує двох синів разом із чоловіком та живе у Києві. Разом із коханим Анна рідко з'являється на сімейних кадрах, оберігаючи особистий простір та уникаючи зайвої уваги.

При цьому Саліванчук часто розповідає про себе, свої захоплення та поведінку дітей. Також Ганна розповідає про те, чим має намір займатися окрім зйомок у нових кінострічках та роботи в театрі.

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