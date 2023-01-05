Популярная украинская актриса Анна Саливанчук ответила на вопрос: что делать дома, когда нет света? У артистки поинтересовались об одной из самых наболевших тем.

«Отключение света, это не повод расстраиваться 😉 Мы ведь украинцы, а значит — несгибаемые 💪 ТЕТ спросил у твоих любимых звезд, чем они занимаются при отключении света. Первой на этот вопрос отвечает актриса Анна Саливанчук 👆» - сказано в описании.

Анна выразила свое мнение:

«Что делать дома, когда нет света с детьми? Самый лучший лайфхак – иметь хороших соседей. Брать бутылочку шампанского и идти к ним. Обязательно у них также должны быть дети. Тогда они сами заняты фонариками, игрушками, рисованием.

Но если честно, можно играть во многие игры – никто не сидит в гаджетах, выбирать различные развлечения. У вас так есть больше времени вместе, чем когда есть свет» - делится Саливанчук.

Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой, которая воспитывает двух сыновей вместе с супругом и живет в Киеве. Вместе с возлюбленным Анна редко появляется на семейных кадрах, оберегая личное пространство и избегая лишнего внимания.

При этом Саливанчук часто рассказывает о себе, своих увлечениях и поведении детей. Также Анна рассказывает о том, чем намерена заниматься помимо съемок в новых кинолентах и работы в театре.

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