Користувач мережі поцікавився у Олі Цибульської, чи вона зробить ринопластику (зміна форми носа), якщо це допоможе їй покращити музичну кар'єру.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка та телеведуча Оля Цибульська протягом п'яти років боролася із зайвою вагою. Але завдяки наполегливій роботі над собою зірці вдалося досягти бажаних параметрів, якими тепер милується не лише чоловік артистки, а й уся країна.

У своїх Інстаграм-Сторіз співачка відповіла, чи готова лягти під ніж хірурга, щоб змінити вигляд заради успіхів у кар'єрі.

Користувач мережі поцікавився у Олі Цибульської, чи зробить вона ринопластику (зміна форми носа), якщо це допоможе їй покращити музичну кар'єру та стати успішнішою.

Оля запевнила, що ринопластика ніяк не впливає на роботу будь-якого артиста, а її носа їй дуже подобається.

"Ринопластика ніяк не впливає на кар'єру. Мені супер подобається мій ніс. Кар'єра – це про впевненість у собі. А в мене її достатньо", – відповіла Оля Цибульська.

Також Оля Цибульська додала фото зірки серіалу "Секс у великому місті" Сари Джесікі Паркер, яку часто критикували за межі її обличчя, проте це ніяк не завадило побудувати їй успішну кар'єру в Голлівуді.

"Якби ні ніс, Сара заспівала б?", - пожартувала Оля.

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.

Як Politeka повідомляла, чоловік співачки Олі Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.

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