Пользователь сети поинтересовался у Оли Цибульской, сделает ли она ринопластику (изменение формы носа), если это поможет ей улучшить музыкальную карьеру.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская на протяжении пяти лет боролась с лишним весом. Но благодаря упорной работе над собой звезде удалось достичь желаемых параметров, которыми теперь любуется не только муж артистки, но и вся страна.

В своих Инстаграм-Сториз певица ответила, готова ли лечь под нож хирурга, чтобы изменить облик ради успехов в карьере.

Пользователь сети поинтересовался у Оли Цибульской, сделает ли она ринопластику (изменение формы носа), если это поможет ей улучшить музыкальную карьеру и стать более успешной.

Оля заверила, что ринопластика никак не влияет на работу любого артиста, а ее нос ей очень нравится.

"Ринопластика никак не влияет на карьеру. Мне супер нравится мой нос. Карьера – это об уверенности в себе. А у меня ее достаточно", – ответила Оля Цибульская.

Также Оля Цибульская добавила фото звезды сериала "Секс в большом городе" Сары Джессики Паркер, которую часто критиковали за черты ее лица, однако это никак не помешало построить ей успешную карьеру в Голливуде.

"Если бы ни нос, Сара спела бы?", — пошутила Оля.

Напомним, певица Оля Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.

Как Politeka сообщала, муж певицы Оли Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.

Также Politeka писала, певица Оля Цибульская впервые показала мужа и рассекретила его имя.