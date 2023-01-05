Українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", продовжує ділитися кадрами в Інстаграм. Такі фото та відео викликають багато обговорень і часто критики серед українок, особливо вони зацікавлені незвичайною форою губ зірки.

"Сама собі натхнення 🥹🤍" - ділиться Даша під кадрами.

У неї разу запитали:

«Дашуля, відео кайф. Вибач, але давно хотіла запитати, чи верхня губка посередині так провисає, це тому, що тобі так подобається, чи інакше не можна зробити?».

Даша відповіла, що їй так подобається і вона хотіла таку форму навмисно.

Після цього в мережі почали сперечатися:

«Ваші коментарі – це цілий курс психології людини. Читаю та розбираю діагнози. 😂. Губи – це мрія кожної жінки. Якщо фонить, то до косметолога; Так сильно мігрували губи 😢

Губи жахливі(; Які страшні згуби😂; ніколи не розуміла, навіщо стежити за людьми, які тобі огидні?🤷‍♀️;

Ви мене штовхніть будь ласка, коли вже відстануть від Дашиних губ; Тепер мені соромно за всіх дівчат, які ображають один одного!».

Дівчина вразила фоловерів новим відео, на якому показала своє тренування у спортзалі.

Як виявилось, цим відео Даша відповіла хейтерам, які несподівано розкритикували її постать. І це при тому, що блогерша має дуже струнке тіло і приголомшливу розтяжку.

"Че стрибати, займися спортом, а то під час руху тіло бовтається, як холодець, "красуня", - написала хейтерка.

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