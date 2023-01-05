Украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", продолжает делиться кадрами в Инстаграм. Такие фото и видео вызывают много обсуждений и нередко критики среди украинок, в особенности они заинтересованы необычной форой губ звезды.

«Сама себе вдохновение 🥹🤍» - делится Даша под кадрами.

У нее разу спросили:

«Дашуля, видео кайф. Извини, но давно хотела спросить, верхняя губка посередине так провисает, это потому что тебе так нравится, или иначе нельзя сделать?».

Даша ответила, что ей так нравится и она хотела такую форму намеренно.

После этого в сети принялись спорить:

«Ваши комментарии это целый курс психологии человека. Читаю и разбираю диагнозы. 😂. Губы – это мечта каждой женщины. Если фонит, то к косметологу; Так сильно мигрировали губы😢

Губы ужасные(; Какие страшные губища😂; никогда не понимала, зачем следить за людьми, которые тебе отвратительны?🤷‍♀️;

Вы меня толкните пожалуйста, когда уже отстанут от Дашиных губ😂;Теперь мне стыдно за всех девушек, которые оскорбляют друг друга!».

Девушка впечатлила фолловеров новым видео, на котором показала свою тренировку в спортзале.

Как оказалось, этим видео Даша ответила хейтерам, которые неожиданно раскритиковали ее фигуру. И это при том, что блогерша имеет очень стройное тело и потрясающую растяжку.

"Че прыгать, займись спортом, а то при движении тело болтается, как холодец, "красавица", - написала хейтерша.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

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