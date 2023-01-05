Останнім часом Наталя Могилевська часто викладає лайфхаки та корисні поради для українців, а тепер вирішила підняти настрій після новорічного обстрілу.

Як повідомляє Politeka.net, за час повномасштабної війни Наталія Могилевська поставила дві вистави – "Я вдома", з якою встигла об'їздити Україну, та "Доньки". Афіша останньої встигла стати предметом народної творчості. Українці створили багато мемів. Знаменитість у своїх Instagram-Сторіз відреагувала на їхню появу.

Останнім часом артистка часто викладає лайфхаки та корисні поради для українців, а тепер вирішила підняти настрій після новорічного обстрілу.

Зокрема, у сторіс в Instagram Наталія Могилевська показала, як у Мережі афішу її спектаклі "Доньки" перетворили на мем. Користувачі пожартували і на актуальні теми про відключення світла, і про буденні потреби.

"Наш народ не зламати і гумор нам у цьому допомагає. Робіть скрини та розміщуйте свої меми у сторіс з позначкою моєї сторінки. Кращі буду репостити", – прокоментувала співачка Наталія Могилевська народну творчість.

Наталя Могилевська спокійно реагує не лише на гумор, а й на хейт. У жовтні вона гостро відповіла хейтерам, які висміювали її за співи на станції метро "Позняки" у повітряну тривогу та спробу збити дрон над своїм будинком.

Тоді, вирушаючи у тур зі спектаклем, вона записала саркастичне відео зі словами: "Як там без мене метро, ​​як там без мене "шахіди"?! Я до Чернівців, а лайно все одно полетить у спину".

Нагадаємо, Могилевська нарвалася на критику, похвалившись своїм домашнім виглядом.

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