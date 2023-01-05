В последнее время Наталья Могилевская часто выкладывает лайфхаки и полезные советы для украинцев, а теперь решила поднять им настроение после новогоднего обстрела.

Как сообщает Politeka.net, за время полномасштабной войны Наталья Могилевская поставила два спектакля – "Я вдома", с которым успела объездить Украину, и "Доньки". Афиша последней успела стать предметом для народного творчества. Украинцы создали много мемом. Знаменитость в своих Instagram-Сториз отреагировала на их появление.

В последнее время артистка часто выкладывает лайфхаки и полезные советы для украинцев, а теперь решила поднять им настроение после новогоднего обстрела.

В частности, в сторис в Instagram Наталья Могилевская показала, как в Сети афишу ее спектакли "Доньки" превратили в мем. Пользователи пошутили и на актуальные темы об отключении света, и о будничных потребностях.

"Наш народ не сломать и юмор нам в этом помогает. Делайте скрины и размещайте свои мемы в сторис с пометкой моей страницы. Лучшие буду репостить", – прокомментировала певица Наталья Могилевская народное творчество.

Наталья Могилевская спокойно реагирует не только на юмор, но и на хейт. В октябре она остро ответила хейтерам, которые высмеивали ее за пение на станции метро "Позняки" в воздушную тревогу и попытку сбить дрон над своим домом.

Тогда, отправляясь в тур со спектаклем, она записала саркастическое видео со словами: "Как там без меня метро, как там без меня "шахиды"?! Я в Черновцы, а дерьмо все равно полетит в спину".

Напомним, Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

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