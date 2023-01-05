Минулого року артистка розійшлася з чоловіком Володимиром Дантесом через десять років стосунків, після чого розпочала стосунки з другом сім'ї – Мішею Кацуріним. "Заміну партнерами" в мережі обговорюють досі, а сама артистка в мережі наголошує лише на своїй кар'єрі та нових піснях.
Причому до творчості Дорофєєва вже встигла долучити і Кацуріна, який з нею в одній із пісень виправдався за розлучення вже з другою дружиною.
Цього разу кадри з Надею також обговорили у мережі:
«Колекція [сенси]» - коротко поділилася Дорофєєва,
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Ось що пишуть про творчість співачки:
«Наааад, коли трек?; What a track?; Чому телеграм російською?; Які красиві прикраси 😍🔥
Дуже чекаємо нових пісень 🔥; як красиво та ніжно.. 🤍; Неймовірна краса 😍🔥; У мене скільки грошей нема 😢; Коли там прем'єра? охороняється);
Неймовірна 😍; як натякнути хлопцю, що я хочу це 😍; Коли запитали, що мені подарувати, і я говорю нічого ☺️; Це неймовірно красиві прикраси».
Дорофєєва продовжує ділитися різними постами в Інстаграм, незважаючи на часті критики. Особисте життя артистки, як і раніше, цікавить багатьох після її скандального розлучення.
Сама Надя, повернувшись до України та живучи у Києві, намагається не звертати увагу на коментарі та ділиться тим, що вважає важливим.
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