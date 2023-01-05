В прошлом году артистка разошлась с мужем Владимиром Дантесом спустя десять лет отношений, после чего начала отношения с другом семьи - Мишей Кацуриным. "Замену партнерами" в сети обсуждают до сих пор, а сама артистка в сети делает акцент только на своей карьере и новых песнях.
Причем к творчеству Дорофеева уже успела приобщить и Кацурина, который с ней в одной из песен оправдался за расставание уже со второй женой.
В этот раз кадры с Надей также обсудили в сети:
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Вот что пишут о творчестве певицы:
«Наааадь, когда трек?; What a track?; Почему телеграмм на русском?; Какие красивые украшения😍🔥
Очень ждем новых песен 🔥; как красиво и нежно.. 🤍; Невероятная красота😍🔥; У меня сколько денег нет 😢; Когда там премьера?; охраняемая );
Невероятная 😍; как намекнуть парню, что я хочу это 😍; Когда спросили, что мне подарить, и я говорю нечего☺️; Это невероятно красивые украшения😍».
Дорофеева продолжает делиться различными постами в Инстаграм, несмотря на частую критику. Личная жизнь артистки по-прежнему интересует многих после ее скандального развода.
Сама Надя, вернушись в Украину и живя в Киеве, старается не обращать внимание на комментарии и делится тем, что считает важным.
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