Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина продовжує свою акторську кар'єру, розповідає про себе в мережі та вражає кадрами в Інстаграм. Також артистка любить ділитися корисними лайфаками, як упорядкувати себе.
Заради витонченої фігури Мішина вирішила також змінити харчування, план на день і стала активніше займатися. Все частіше у спортзалі артистка показує, як вона худне заради бажаної мети.
"Ми можемо все. Навіть те, що здається неможливим. Але тільки ми починаємо цей шлях, як...
До речі, без правильного харчування зал – марнування часу… Або результат через 10 років. Також, якщо ви хочете 100% результат, це відмова від будь-яких слабкостей. І до речі модні читмили раз на тиждень – це самообман. Починаючи від смакових рецепторів до типу харчової поведінки» - заявила Мішина.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"І це вони ще до України не доїхали": у росії спалахнув табір мобілізованих, з'явилися кадри
20-річний українець обдурив бійців ЗСУ, продавши неіснуючі товари: у прокуратурі розповіли, як усе було
Нова ракетна атака: під удар потрапила житлова п'ятиповерхівка, з'явилися фото
"Перевзуті зрадники": "Антитіла" нарвалися на критику після виступу в "Квартал 95"
Оскільки Ксенія захоплена доглядом за собою та способами впорядкування, вона часто показує їх в Інстаграм. Ксенія ділиться рецептами для схуднення, говорить про тренування, духовні практики і в цілому про свої методи.
На цей раз вона показала, що робить вдома, коли не було можливості потренуватися повноцінно у спортзалі.
"Коли не вийшло піти до спортзали. Включається фантазія вдома" - показала Мішина.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе і не панікувати, відео.