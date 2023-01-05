Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина заговорила про те, як здобути гарну фігуру.

Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина продовжує свою акторську кар'єру, розповідає про себе в мережі та вражає кадрами в Інстаграм. Також артистка любить ділитися корисними лайфаками, як упорядкувати себе.

Заради витонченої фігури Мішина вирішила також змінити харчування, план на день і стала активніше займатися. Все частіше у спортзалі артистка показує, як вона худне заради бажаної мети.

"Ми можемо все. Навіть те, що здається неможливим. Але тільки ми починаємо цей шлях, як...

До речі, без правильного харчування зал – марнування часу… Або результат через 10 років. Також, якщо ви хочете 100% результат, це відмова від будь-яких слабкостей. І до речі модні читмили раз на тиждень – це самообман. Починаючи від смакових рецепторів до типу харчової поведінки» - заявила Мішина.

Оскільки Ксенія захоплена доглядом за собою та способами впорядкування, вона часто показує їх в Інстаграм. Ксенія ділиться рецептами для схуднення, говорить про тренування, духовні практики і в цілому про свої методи.

На цей раз вона показала, що робить вдома, коли не було можливості потренуватися повноцінно у спортзалі.

"Коли не вийшло піти до спортзали. Включається фантазія вдома" - показала Мішина.

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