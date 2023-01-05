Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина заговорила о том, как получить хорошую фигуру.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина продолжает свою актерскую карьеру, рассказывает о себе в сети и впечатляет кадрами в Инстаграм. Также артистка любит делиться полезными лайфаками, как привести себя в порядок

Ради изящной фигуры Мишина решила также сменить питание, план на день и стала активнее заниматься. Все чаще в спортзале артистка показывает, как она худеет ради желанной цели.

«Мы можем все. Даже то, что кажется невозможным. Но только мы начинаем этот путь, как...

Кстати, без правильного питания зал – пустая трата времени… Или результат через 10 лет. Также, если вы хотите 100% результат, это отказ от всяких слабостей. И кстати модные читмилы раз в неделю – это самообман. Начиная от вкусовых рецепторов, до типа пищевого поведения» - заявила Мишина.

Поскольку Ксения увлечена уходом за собой и способами приведения себя в порядок, она часто показывает их в Инстаграм. Ксения делится рецептами для похудения, говорит о тренировках, духовных практиках и в целом о своих методах.

В этот раз она показала, что делает дома, когда не было возможности потренироваться полноценно в спортзале.

"Когда не вышло пойти в спортзал. Включается фантазия дома" - показала Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.