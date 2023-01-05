На своїй сторінці в Instagram Олександра показала, як розважається в США з косметологом Мариною.

"Наші відносини були найміцнішими на проекті, якщо говорити про те, що відбувалося в будинку між дівчатками. Навіть не порахувати скільки разів нас намагалися посварити. Ми вперто не хотіли вірити в те, що це можливо, але як я й казала, коли на горизонті з'являється чоловік, який обом цікавий, жіноча дружба може піти швами. Я не приховувала свою злість на неї за моє зіпсоване індивідуальне побачення, вважаю, що завжди краще промовляти все, що відчуваєш", - пише Саша Мудрая.

Учасниця "Холостяка" додала, що скандальна ситуація із листом для неї все ще залишається загадкою.

"Не дивлячись на наш конфлікт у 10-ій серії, нам вдалося пробачити один одного і зберегти нашу дружбу. Марина була однією з перших хто написав мені того жахливого ранку, коли почалася війна. Я тоді їхала в поїзді на зйомки пост шоу і просто застрягла посеред. поля, як небудь розповім про це детальніше. З того часу у всіх відбулася переоцінка цінностей і будь-які конфлікти, здаються такою дрібницею на тлі цієї катастрофи", - підкреслила фавторитка Алекса Топольського.

Доля знову звела Сашу та Марину разом, тільки тепер у Каліфорнії.

"Ми обидві починаємо своє американське життя з нуля, обидві відчуваємо всі тяжкості імміграції та постійний стрес. Я дуже вдячна, що ця людина є в моєму житті і в будь-яку важку хвилину мені є до кого звернутися і взаємно прийти на допомогу. Зараз це, як ніколи цінно. Ми обидві вміємо радіти дрібницям, любимо спорт і смачно поїсти, на цьому і зійшлися. Бажаю нам побачити, як можна більше приголомшливих місць і прожити море бурхливих емоцій разом. Обіймаю тебе, маленька. У нас все вийде", - додала Мудра.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

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