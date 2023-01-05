На своей странице в Instagram Александра показала, как развлекается в США с косметологом Мариной.

"Наши отношения были самыми крепкими на проекте, если говорить о том, что происходило в доме между девочками. Даже не сосчитать сколько раз нас пытались рассорить. Мы упорно не хотели верить в то, что это возможно, но как я и говорила, когда на горизонте появляется мужчина, который обеим интересен, женская дружба может пойти по швам. Я не скрывала свою злость на неё за мое испорченное индивидуальное свидание, считаю, что всегда лучше проговаривать все, что чувствуешь", — пишет Саша Мудрая.

Участница "Холостяка" добавила, что скандальная ситуация с письмом для нее все ещё остаётся загадкой.

"Несмотря на наш конфликт в 10ой серий, нам удалось простить друг друга и сохранить нашу дружбу. Марина была одной из первых кто написал мне в то ужасное утро, когда началась война. Я тогда ехала в поезде на съемки пост шоу и просто застряла посреди поля, как нибудь расскажу об этом более детально. С тех пор у всех произошла переоценка ценностей и любые конфликты, кажутся такой мелочью на фоне этой катастрофы", — подчеркнула фавторитка Алекса Топольского.

Судьба снова свела Сашу и Марину вместе, только теперь в Калифорнии.

"Мы обе начинаем свою американскую жизнь с нуля, обе испытываем все тяжести иммиграции и постоянный стресс. Я безумно благодарна, что этот человек есть в моей жизни и в любую трудную минуту мне есть к кому обратиться и взаимно прийти на помощь. Сейчас это, как никогда ценно. Мы обе умеем радоваться мелочам, любим спорт и вкусно поесть, на этом и сошлись. Желаю нам увидеть, как можно больше потрясающих мест и прожить море бурных эмоций вместе. Обнимаю тебя, малышка. У нас всё получится🤞🏽❤️", — добавила Мудрая.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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