Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розкрила головні новини за 315 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла про два важливих прогнози голови української розвідки Кирила Буданова, якому 4 січня виповнилося 37 років: «ЗСУ готують потужні контрнаступальні заходи на березень. Україна переможе у 2023». Торт із «картою рф» Буданову подарували у міністерстві оборони (фото 1).

Марічка Падалко попередила, що наступний масований ракетний обстріл росія може нанести по Україні на Різдво (відео 3).

Підготовка до розгортання американської системи «Петріот» в Україні вже почалася – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Допитливі блогери продовжують роздивлятися масовку російського президента на різних заходах і знаходять все більше однакових облич (фото 5).

На росії активізувалися партизани – в ніч на 4 січня вчергове було зупинено потяги і військові ешелони в Красноярську (відео 6).

На Львівщині батько Степана Габруся, який загинув на війні у квітні, на виплати придбав три автомобілі для ЗСУ (фото 7).

Боєць «культурного батальйону» Мойсей Бондаренко зіграв у звільненому Ізюмі (відео 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.