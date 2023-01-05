На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла про два важливих прогнози голови української розвідки Кирила Буданова, якому 4 січня виповнилося 37 років: «ЗСУ готують потужні контрнаступальні заходи на березень. Україна переможе у 2023». Торт із «картою рф» Буданову подарували у міністерстві оборони (фото 1).
Марічка Падалко попередила, що наступний масований ракетний обстріл росія може нанести по Україні на Різдво (відео 3).
Підготовка до розгортання американської системи «Петріот» в Україні вже почалася – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Допитливі блогери продовжують роздивлятися масовку російського президента на різних заходах і знаходять все більше однакових облич (фото 5).
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На росії активізувалися партизани – в ніч на 4 січня вчергове було зупинено потяги і військові ешелони в Красноярську (відео 6).
На Львівщині батько Степана Габруся, який загинув на війні у квітні, на виплати придбав три автомобілі для ЗСУ (фото 7).
Боєць «культурного батальйону» Мойсей Бондаренко зіграв у звільненому Ізюмі (відео 8).
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.