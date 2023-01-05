Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко раскрыла главные новости за 315-й день полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram ведущая рассказала о двух важных прогнозах главы украинской разведки Кирилла Буданова, которому 4 января исполнилось 37 лет: «ВСУ готовят мощные контрнаступательные мероприятия на март. Украина победит в 2023 году». Торт с «картой рф» Буданову подарили в министерстве обороны (фото 1).

Маричка Падалко предупредила, что последующий массированный ракетный обстрел россия может нанести по Украине на Рождество (видео 3).

Подготовка к развертыванию американской системы «Петриот» в Украине уже началась – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Любознательные блоггеры продолжают рассматривать массовку российского президента на разных мероприятиях и находят все больше одинаковых лиц (фото 5).

На россии активизировались партизаны – в ночь на 4 января в очередной раз были остановлены поезда и военные эшелоны в Красноярске (видео 6).

Во Львовской области отец Степана Габруся, который погиб на войне в апреле, на выплаты приобрел три автомобиля для ВСУ (фото 7).

Боец «культурного батальона» Моисей Бондаренко сыграл в освобожденном Изюме (видео 8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.