Співачка Аліна Гросу показала себе та заінтригувала планами на майбутнє, прислухавшись до фанатів.

Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала популярною ще у дитинстві. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася фото, де позувала у Каліфорнії, та розповіла про плани.

"Друзі мої, читаю всі ваші коментарі, всі повідомлення в директі, зрозуміла, що пісні потрібні різні, тому що половина з вас хоче більше танцювальної музики, а інші сумну та душевну.

Вже знаю, що це буде і почала їх готувати. Незабаром здивую:) про Абракадабру теж пам'ятаю. обов'язково сама її перекладу, чи краще зробити конкурс найцікавішим перекладом українською чи англійською мовою?)) у вас є бажання спробувати себе в авторстві?", - написала Гросу.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я сподіваюся, ви там із Ромою";

"Звичайно, ви на це надихаєте";

"Така красива, якась особлива зараз, не така як раніше".

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