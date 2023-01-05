Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала популярною ще у дитинстві. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася фото, де позувала у Каліфорнії, та розповіла про плани.
"Друзі мої, читаю всі ваші коментарі, всі повідомлення в директі, зрозуміла, що пісні потрібні різні, тому що половина з вас хоче більше танцювальної музики, а інші сумну та душевну.
Вже знаю, що це буде і почала їх готувати. Незабаром здивую:) про Абракадабру теж пам'ятаю. обов'язково сама її перекладу, чи краще зробити конкурс найцікавішим перекладом українською чи англійською мовою?)) у вас є бажання спробувати себе в авторстві?", - написала Гросу.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Я сподіваюся, ви там із Ромою";
"Звичайно, ви на це надихаєте";
"Така красива, якась особлива зараз, не така як раніше".
Нагадаємо, Гросу в образі зайчика заінтригувала українців
Також Politeka повідомляла, що Гросу задумала кардинальну зміну іміджу, українці запротестували.
А ще Politeka писала, що Аліна Гросу розкрила секретні інгредієнти вершкового пива із Гаррі Поттера.