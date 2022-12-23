Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала известной с самого детства. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Гросу очень сильно болела и даже перенесла тяжелую операцию. Не забывает Алина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость впечатлила видом, появившись в топе и юбке.

"Что-то из неопубликованного.

Может мне каре сделать?)", - написала Гросу в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Нет...не надо такие волосы отрезать. Длинные волосы – это красиво и сексуально";

"не нужно...";

"а где девался твой актер, что в Бедной Насте снимался?";

"проблемы (хандра, депрессия) появляются и проходят, а вот волосы так быстро не отрастают, каре не надо".

Напомним, Гросу после переезда в Америку рассказала, сколько нужно денег, чтобы жить там

А еще Politeka писала, что Алина Гросу похвасталась, каких звезд встретила в Лос-Анджелесе, и удивила кадром

Также Politeka сообщала, что Алина Гросу уехала покорять Лос-Анджелес и поразила внешним видом