Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала известной с самого детства. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Гросу очень сильно болела и даже перенесла тяжелую операцию. Не забывает Алина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость впечатлила видом, появившись в топе и юбке.
"Что-то из неопубликованного.
Может мне каре сделать?)", - написала Гросу в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Нет...не надо такие волосы отрезать. Длинные волосы – это красиво и сексуально";
"не нужно...";
"а где девался твой актер, что в Бедной Насте снимался?";
"проблемы (хандра, депрессия) появляются и проходят, а вот волосы так быстро не отрастают, каре не надо".
Напомним, Гросу после переезда в Америку рассказала, сколько нужно денег, чтобы жить там
А еще Politeka писала, что Алина Гросу похвасталась, каких звезд встретила в Лос-Анджелесе, и удивила кадром
Также Politeka сообщала, что Алина Гросу уехала покорять Лос-Анджелес и поразила внешним видом