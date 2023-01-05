Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала популярной еще в детстве. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась фото, где позировала в Калифорнии, и рассказала о планах.
"Друзья мои, читаю все ваши комменты, все сообщения в директе, поняла, что песни нужно разные, потому что половина из вас хочет больше танцевальной музыки, а другие грустную и душевную.
Уже знаю, что это будет и начала готовить их. Скоро удивлю :) про Абракадабру тоже помню. обязательно сама ее перевода, лучше ли сделать конкурс на самый интересный перевод на украинский или английский язык?)) у вас есть желание попробовать себя в авторстве?", - написала Гросу.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Конечно, вы на это вдохновляете";
"Такая красивая, какая-то особая сейчас, не такая как раньше".
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