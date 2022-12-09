Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Алина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гросу поделилась премьерой песни, которая для нее стала пророческой.

"Это удивительно и страшно, когда песни, которые ты планируешь для выпуска, становятся пророческими. Так было с песней «Голый король», так было с песней «Дым», «VOVA» так и сейчас. Надо быть очень аккуратными со своими мыслями и желаниями. Обещаю, следующая песня будет максимально счастлива", - написала Гросу под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Алина очень душевная песня ты молодец мы тобой гордимся обязательно все будет хорошо и мы будем счастливы, любим тебя", "Все еще обязательно будет хорошо. Мы рядом, мы с вами. Счастье вам и любовь", "Держитесь, вы красавица, и ваш любимый обязательно вас встретит, желаю вам счастья".

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